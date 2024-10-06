Морпехи группировки «Север» уничтожили технику ВСУ в боях за курское село

Морпехи группировки «Север» поразили боевую технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за курское село, а также захватили несколько единиц трофейного орудия, поставленного Киеву западными странами. Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате боя морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги ВСУ и личные вещи солдат», — проинформировали в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что войска противника пытались оказать сопротивление, совершив несколько попыток контратаковать Вооруженные силы России, однако это не принесло никакого результата. Все вражеские бойцы были ликвидированы, а выжившие — взяты в плен.

Ранее российские морпехи отбили у ВСУ укрепленные позиции в Курской области. Бойцы группировки «Север» установили контроль над позициями противника, оборудованные недалеко от одного из населенных пунктов в приграничном районе области.