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09:37, 6 октября 2024Россия

Российские морпехи поразили пехоту ВСУ и захватили трофейное оружие под Курском

Морпехи группировки «Север» уничтожили технику ВСУ в боях за курское село

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Морпехи группировки «Север» поразили боевую технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за курское село, а также захватили несколько единиц трофейного орудия, поставленного Киеву западными странами. Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате боя морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги ВСУ и личные вещи солдат», — проинформировали в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что войска противника пытались оказать сопротивление, совершив несколько попыток контратаковать Вооруженные силы России, однако это не принесло никакого результата. Все вражеские бойцы были ликвидированы, а выжившие — взяты в плен.

Ранее российские морпехи отбили у ВСУ укрепленные позиции в Курской области. Бойцы группировки «Север» установили контроль над позициями противника, оборудованные недалеко от одного из населенных пунктов в приграничном районе области.

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      Наталья Анисеева
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