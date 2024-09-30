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11:52, 30 сентября 2024Россия

Российские морпехи отбили у ВСУ укрепленные позиции в Курской области

Минобороны России: морпехи группировки «Север» отбили позиции ВСУ под Курском

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Морпехи группировки войск «Север» отбили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению Минобороны, позиции были оборудованы ВСУ близ одного из населенных пунктов в приграничном районе области.

Как сообщил командир штурмового отряда морпехов, первые минуты бойцы ВСУ еще пытаются давать отпор и «кусаться», но при более серьезном натиске покидают позиции. «Им просто задачу ставят: езжай туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что», — описал бессмысленность действий противника российский морпех.

«Уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ», — подвели итоги боя в Минобороны.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло почти два месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

ЖЗЛ
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