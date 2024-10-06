Российский боец заскочил в блиндаж ВСУ и с одним ножом в руке пленил пятерых солдат

Боец Слива отметил свой первый бой взятием в плен пяти солдат ВСУ

Российский боец с позывным Слива отметил свой первый бой в зоне спецоперации на Украине взятием в плен пяти вражеских солдат. Об этом стало известно из Telegram-канала «Черные гусары».

Контрактник присоединился к российским войскам осенью 2024 года, став пулеметчиком. В своем самом первом бою военный, лишившись основного оружия, отважно заскочил в блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с одним ножом в руке. Пока его сослуживцы отвлекали на себя внимание находившихся в укрытии вражеских солдат, Слива успешно приблизился к ним и по очереди обезоружил.

«Блиндаж я взял около половины двенадцатого, сейчас число даже точно не вспомню. Мы просидели почти четверо суток в этом блиндаже. Через меня проходили наши, на откат, трехсотые помогали, перевязывали всех. Такая позиция была, чтоб людям помогать, чтобы максимально все, кто мог, отошли», — поделился впечатлениями российский боец.

По словам самого военного, эффект неожиданности сыграл ему на руку, что позволило быстро взять ситуацию под контроль и пленить всех пятерых солдат. Он подчеркнул, что для большей части его подразделения тот бой был самым первым, однако все они достойно проявили себя в боевых действиях.

Ранее бойцы ВС России отразили две попытки прорыва через границу в Курской области. Солдаты группировки «Север» отразили четыре контратаки ВСУ, помешав им продвинуться в направлении населенного пункта Плехово.