Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 6 октября 2024Россия

Брат упавшей российской гимнастки рассказал подробности инцидента

Брат гимнастки Запашной рассказал, что ей провели операцию

Кадр: Telegram-канал Подъём

Звезда цирка Валерия Запашная упала с шестиметровой высоты из-за ошибки во время исполнения трюка. Об этом изданию «Подъем» рассказал ее брат и руководитель шоу Ярослав.

По его словам, падение произошло из-за человеческого фактора.

«Элементарный человеческий фактор, ошиблась в трюке. Состояние хорошее, бодрое, уже рвется в работу. Через месяц даже сможет висеть на ремнях, так что все прекрасно. Может отправим ее в Сочи отдохнуть», — заявил Запашный.

Он также рассказал о прошедшей у сестры операции на руке. «На одной руке ей уже провели прекрасную операцию, главврач больницы делал, эта рука уже даже более способна на какие-либо движения, чем та, на которой обычный легкий перелом. А травмы в цирке были, есть и будут», — отметил руководитель шоу.

Ранее стало известно, что воздушная гимнастка упала с высоты шесть метров и сломала обе руки.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Не засиделись ли они?» На Украине объяснили, почему Зеленский не спешит увольнять Буданова

      Эксперты заявили о последней попытке Байдена помочь Украине

      Неизвестные сорвали концерт популярной российской блогерши

      Российские войска отразили две попытки прорыва через границу в Курской области

      На Флориду обрушится сформировавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм

      Антонов вернулся в Москву после завершения работы в качестве посла России в США

      Израильтяне задумались об отъезде из страны из-за войны

      В российском регионе загорелись стога льна на площади один квадратный километр

      В Петербурге суд арестовал чиновника по делу о получении взятки

      Брат упавшей российской гимнастки рассказал подробности инцидента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше