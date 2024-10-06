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18:06, 6 октября 2024Россия

В российском регионе ребенок получил ранения в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области ребенок получил ранения после атаки FPV-дрона
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Белгородской области ребенок получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее. Родители обработали раны самостоятельно, от госпитализации в медицинское учреждение они отказались.

«В доме пробита кровля, выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены навес хозпостройки и автомобиль», — рассказал Гладков и уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько целей в воздушном пространстве Белгородской области, в Белгородском и Борисовском районах.

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      Мария Винар
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