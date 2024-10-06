В российском регионе сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько целей в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей», — написал глава российского региона.

Губернатор уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. «Все службы работают на местах», — отметил политик. Другие подробности не приводятся.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что один украинский беспилотник был сбит также над Курской областью.

6 октября стало известно, что российские войска за сутки отразили две попытки прорыва госграницы и четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово в регионе. В результате наступления украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль.