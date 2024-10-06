В российском регионе сбили беспилотник

ТАСС: над Курской областью система ПВО сбила украинский беспилотник

В небе над Курской областью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) является украинским.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки отразили две попытки прорыва госграницы и четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово в регионе. В результате наступления украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль.