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14:50, 6 октября 2024Мир

В Сирии прогремел взрыв на заводе

Al Ikhbariya: взрыв прогремел на заводе в провинции Хомс в Сирии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Взрыв прогремел на заводе в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Как сообщается, взрыв прогремел к югу от города Хомс в промышленном районе. Причины происшествия и дополнительные подробности в настоящий момент не сообщаются.

«Взрыв был слышен на одном из заводов в промышленном городе, причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее посол Сирии в России Башар Джаафари назвал условия для встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Джаафари не подтвердил информацию о приезде Асада на саммит БРИКС, отметив, что Сирия стремится к добрососедским отношениям с Турцией.

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      Алевтина Запольская
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