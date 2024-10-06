В Сирии прогремел взрыв на заводе

Al Ikhbariya: взрыв прогремел на заводе в провинции Хомс в Сирии

Взрыв прогремел на заводе в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Как сообщается, взрыв прогремел к югу от города Хомс в промышленном районе. Причины происшествия и дополнительные подробности в настоящий момент не сообщаются.

«Взрыв был слышен на одном из заводов в промышленном городе, причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее посол Сирии в России Башар Джаафари назвал условия для встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Джаафари не подтвердил информацию о приезде Асада на саммит БРИКС, отметив, что Сирия стремится к добрососедским отношениям с Турцией.