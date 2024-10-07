Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:44, 7 октября 2024Силовые структуры

19-летний россиянин получил 11 лет колонии за попытку зарезать сотрудника ФСИН

Москвич напал на инспектора ФСИН, пытавшего надеть ему электронный браслет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Москвич напал на сотрудника ФСИН, который пришел к нему домой, чтобы исполнить решение суда и надеть на него электронный браслет. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 14 мая 2023 года на Коломенской улице молодой человек выпивал в компании друзей. Глубокой ночью брат друга предложил продолжить застолье у него дома, но по пути парень ударил приятеля ножом. Как он позже пояснил в суде, тот нелицеприятно высказался о его матери, за что и получил удар. Нож он выбросил в шахту лифта и скрылся, но вскоре был задержан. На суде парня пожалели и избрали меру пресечения на время расследования в виде домашнего ареста.

Для исполнения условий домашнего ареста к нему домой пришел сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по городу Москве, который должен был все объяснить и надеть на обвиняемого электронный браслет. В какой-то момент хозяин квартиры напал на представителя власти с ножом и нанес ему два удара в шею и грудь. Раненый смог выбежать на улицу, а напавший на него скрылся с места преступления, уехав на автобусе в соседний район. Там он и был задержан.

Симоновский суд Москвы приговорил преступника к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе силовики задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Россиянин поймал редкую рыбу

      Врач назвала способы избавления от отеков

      Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Цукерберг похвастался уникальным Porsche

      Минфин оценил возможность появления проблем с выдачей семейной ипотеки

      Раскрыты тренировки для развития уникальной способности человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше