19-летний россиянин получил 11 лет колонии за попытку зарезать сотрудника ФСИН

Москвич напал на инспектора ФСИН, пытавшего надеть ему электронный браслет

Москвич напал на сотрудника ФСИН, который пришел к нему домой, чтобы исполнить решение суда и надеть на него электронный браслет. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 14 мая 2023 года на Коломенской улице молодой человек выпивал в компании друзей. Глубокой ночью брат друга предложил продолжить застолье у него дома, но по пути парень ударил приятеля ножом. Как он позже пояснил в суде, тот нелицеприятно высказался о его матери, за что и получил удар. Нож он выбросил в шахту лифта и скрылся, но вскоре был задержан. На суде парня пожалели и избрали меру пресечения на время расследования в виде домашнего ареста.

Для исполнения условий домашнего ареста к нему домой пришел сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по городу Москве, который должен был все объяснить и надеть на обвиняемого электронный браслет. В какой-то момент хозяин квартиры напал на представителя власти с ножом и нанес ему два удара в шею и грудь. Раненый смог выбежать на улицу, а напавший на него скрылся с места преступления, уехав на автобусе в соседний район. Там он и был задержан.

Симоновский суд Москвы приговорил преступника к 11 годам колонии строгого режима.

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