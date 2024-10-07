Армения предложила Азербайджану создать взаимные механизмы контроля над вооружениями

МИД Армении: Ереван предлагал Баку создать механизмы контроля над вооружениями

Армения неоднократно предлагала и продолжает предлагать Азербайджану создать взаимные механизмы контроля над вооружениями. Об этом в интервью «Арменпресс» заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

При этом, по словам представителя внешнеполитического ведомства республики, Баку оставляет предложение Еревана без ответа. Азербайджан также принимает «все более агрессивную политику» в отношении Армении, отметила Бадалян.

«Я подтверждаю, что у Республики Армения нет никакой наступательной программы, кроме защиты от возможной агрессии. Между тем, Азербайджан практически ежедневно угрожает Республике Армения», — добавила пресс-секретарь МИД Армении.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщал, что Ереван опасается попыток Баку осуществить новые военные планы. Он подчеркнул, что республики находятся на этапе, когда есть возможность окончания конфликта в регионе.