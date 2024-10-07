Экс-президент Индонезии дала оценку изменениям в российском обществе за 20 лет

Экс-президент Индонезии Сукарнопутри: общество РФ за 20 лет стало более развитым

За последние 20 лет российское общество изменилось в лучшую сторону, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

По ее словам, с тех пор как он была в РФ, общество страны стало «более развитым, более открытым». Сукарнопутри добавила, что видит Россию как страну с «исторически обладающим высоким числом цивилизационных достижений».

До этого экс-президент заявила, что считает российского главу государства Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах.

Сукарнопутри отметила, что во время ее пребывания на посту президента в 2001-2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество стран значительно расширилось — была подписана декларация о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии посредством закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники.