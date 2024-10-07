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18:28, 7 октября 2024Экономика

Названы негативные эффекты отопительного сезона

Врач Филева: высокая температура в доме негативно влияет на здоровье

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Слишком высокая температура воздуха в доме негативно повлияет на состояние здоровья человека. О возможных последствиях отопительного сезона рассказала дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, передает Life.ru.

По словам эксперта, оптимальная температура в помещении — от 18 до 22 градусов тепла. Желательные значения варьируются в зависимости от комнаты. Так, в спальне должно быть прохладнее (плюс 18-20 градусов), в гостиной и детской — теплее (плюс 21-22). Также важна влажность воздуха: она должна оставаться в пределах 40-60 процентов.

Если температура в квартире поднимается выше 22-24 градусов тепла, это негативно сказывается на состоянии кожи и волос. В таком случае воздух становится суше, из-за чего кожа может ощущаться стянутой и начать шелушиться. Волосы, в свою очередь, становятся ломкими, тусклыми и более склонными к выпадению. Кроме того, при сухом и жарком воздухе слизистые оболочки дыхательных путей пересушиваются, что снижает их защитные функции. Страдает и качество сна. По словам Филевой, идеальная температура для ночного отдыха составляет 18 градусов тепла. Если в комнате слишком жарко, страдает теплообмен организма, из-за чего человек спит поверхностно и просыпается ночью.

Врач рекомендует проветривать помещения во время отопительного сезона. Делать это лучше всего пару раз в день по 10-15 минут. Наиболее подходящие периоды — утром сразу после пробуждения и вечером перед сном. Это поможет снизить концентрацию вредных веществ, уменьшить пылевое загрязнение и нормализовать влажность воздуха.

Ранее жители Балашихи в Подмосковье пожаловались на отопление. По их словам, после начала отопительного сезона в квартира стало слишком жарко.

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      Александра Качан
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