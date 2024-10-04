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15:00, 4 октября 2024Экономика

В Подмосковье пожаловались на отопление

Жители Подмосковья пожаловались на слишком мощное отопление

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители Подмосковья оказались недовольны отоплением, которое начали включать в регионе. Об этом стало известно Telegram-каналу MSK1.

В социальных сетях жители Балашихи пожаловались на то, что отопление включили на полную мощность. По этой причине в квартирах стало очень жарко.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы россиянам по подготовке к началу отопительного сезона. Он порекомендовал проверить, нет ли на трубах, радиаторах и котлах в квартире или доме ржавчины, течей или повреждений.

При этом синоптики заявляют, что включать отопление в столице еще рано. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшую неделю погода в Москве будет оставаться слишком теплой для начала отопительного сезона. Он отметил, что обычно топить начинают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов тепла.

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      Александра Качан
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