В Подмосковье пожаловались на отопление

Жители Подмосковья пожаловались на слишком мощное отопление

Жители Подмосковья оказались недовольны отоплением, которое начали включать в регионе. Об этом стало известно Telegram-каналу MSK1.

В социальных сетях жители Балашихи пожаловались на то, что отопление включили на полную мощность. По этой причине в квартирах стало очень жарко.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы россиянам по подготовке к началу отопительного сезона. Он порекомендовал проверить, нет ли на трубах, радиаторах и котлах в квартире или доме ржавчины, течей или повреждений.

При этом синоптики заявляют, что включать отопление в столице еще рано. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшую неделю погода в Москве будет оставаться слишком теплой для начала отопительного сезона. Он отметил, что обычно топить начинают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов тепла.