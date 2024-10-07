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05:31, 7 октября 2024Мир

Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

Лебедев: подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области

Фото: Global Look Press

Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

Грузы шли со стороны Черниговской и Киевской областей. «Составы с грузами потом пошли, но получилось скопление сил и средств, по которому отработали ВКС уже в Сумской области», — уточнил он.

Лебедев добавил, что нарушить логистическую цепочку поставок удалось благодаря диверсии, проведенной подпольем на электроподстанции в Черниговской области.

Ранее подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, уничтожив около 50 дронов.

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      Марина Совина
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