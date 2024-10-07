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23:07, 7 октября 2024Мир

Посол Израиля высказалась о продолжении контактов с Россией по Ближнему Востоку

Посол Израиля Гальперин: страна продолжит контакты с Россией по Ближнему Востоку

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Израиль продолжит контактировать с Россией по ситуации в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин, передает РИА Новости.

Она отметила, что между странами есть взаимодействие, в том числе по ситуации в регионе. «Эти контакты в основном ведутся здесь, в Москве, в моих контактах с руководством МИД и других ведомств», — сказала дипломат.

В начале года Гальперин выразила недовольство политикой Москвы на Ближнем Востоке. В частности, дипломат считает, что РФ слишком поздно осудила нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В то же время Гальперин заявила о важности отношений с Россией для Израиля.

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      Марина Совина
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