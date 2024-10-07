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17:46, 7 октября 2024Силовые структуры

Прокуратура начала проверку россиянина за поджог квартиры бабушки-ветерана войны

В Орловской области прокуратура проверит мужчину, который сжег квартиру ветерана

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Орловской области прокуратура начала проверку после видео, на котором ветеран Великой Отечественной войны сообщила о поджоге своей квартиры внуком. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Прокуратурой принимаются меры к восстановлению жилищных и иных прав пенсионерки. Проверку начали также в региональном управлении Следственного комитета, пишет РИА Новости.

Женщина сообщила, что внук пытался поджечь ее квартиру, но дочь вовремя почувствовала запах дыма и вызвала полицию. После этого мужчина врывался в комнату к пенсионерке, оскорблял ее, вымогал деньги и угрожал ножом. Из-за всего этого ей пришлось переехать в съемную квартиру. Пострадавшая также сообщили о кредитах внука и том, что он занимался распространением наркотиков.

Ранее житель Липецка до смерти избил 78-летнюю бабушку из-за квартиры.

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      Варвара Митина
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