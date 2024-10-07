Россияне сыграли в разбойный бильярд с гостями из Узбекистана

Бильярд в Дербенте закончился разбоем и уголовным делом

В Дербенте несколько местных жителей после отказа сыграть в бильярд на деньги устроили разбойное нападение. Об этом сообщает Telegram-канал Криминальная хроника МВД Дагестана.

По данным МВД, в полицию обратился 33-летний гражданин Узбекистана, который рассказал, что приехал в бильярдный клуб забрать друзей. К ним подошли несколько местных жителей и предложили поиграть на деньги, но получили отказ. В этот момент между присутствующими возник конфликт, который переместился из клуба на берег моря. Нападавшие, угрожая ножом, стали вымогать у мужчин деньги, требуя с каждого по 100 тысяч рублей и машину. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшие перевели им 55 тысяч рублей.

Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

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