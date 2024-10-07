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12:25, 7 октября 2024Россия

Россиянин показал правильный отбор футбольного мяча и сломал ногу школьнику

Житель Севастополя показал правильный отбор мяча и сломал школьнику ногу

Фото: C MA / Unsplash

Житель Севастополя показал правильный отбор мяча и сломал школьнику ногу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Группа российских школьников играла в футбол 30 сентября. Внезапно на поле появился нетрезвый мужчина.

Он объявил детям, что те делают все неправильно. Севастополец согласился продемонстрировать мастер-класс в финтах и отборе. Мужчина не рассчитал сил и ударил по ноге одного из мальчиков, который был с мячом. Травмированного доставили в больницу, где врачи диагностировали школьнику перелом ноги.

Взрослый своей вины в случившемся не признал. Родители пострадавшего мальчика намекнули ему на компенсацию, ребенку теперь больше месяца придется сидеть дома, но он отказался. Тогда они пошли в полицию и написали заявление.

Ранее сообщалось, что в Башкирии шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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