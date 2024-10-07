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09:25, 7 октября 2024Силовые структуры

Россиянин зарезал родственника ножом во время конфликта и был задержан

В Новой Москве правоохранители задержали мужчину, который зарезал родственника

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Новой Москве правоохранители задержали местного жителя, который зарезал родственника ножом во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. По версии следствия, 6 октября фигурант во время драки не менее пяти раз ударил родственника ножом. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью раны.

Столичная прокуратура рассказала «Ленте.ру», что на обочине дороги, недалеко от улицы Адмирала Корнилова, нашли мужчину с колото-резанными ранениями.

Ранее в Барнауле 37-летний россиянин по имени Иван изрезал мать ножницами за замечание о злоупотреблении алкоголем.

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      Варвара Митина
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