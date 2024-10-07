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12:20, 7 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток с ружьем случайно выстрелил в знакомого и спровоцировал проверку

В Якутии прокуратура организовала проверку после гибели школьника от оружия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Якутии прокуратура организовала проверку после того, как 16-летний подросток с ружьем случайно выстрелил в 14-летнего знакомого и нанес ему несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение в семье законодательства об оружии, в том числе в части его надлежащего хранения, деятельность уполномоченных органов по контролю за оборотом оружия, а также по принятию своевременных мер для выявления нарушений при его хранении и другим вопросам. По результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования.

По версии следствия, 5 октября подростки были в частном доме в селе Кердем Хангаласского района. В какой-то момент подозреваемый взял из сейфа гладкоствольное ружье, направил дуло вверх и нажал на спусковой крючок. Неумышленно подросток выстрелил в сторону находившегося рядом школьника, который в результате не выжил.

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      Варвара Митина
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