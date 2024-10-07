В Ирландии решили не наказывать депутата за якобы связь с Россией

Politico: Ирландия не наказала депутата, подозреваемого в связях с Россией

Власти Ирландии не стали наказывать депутата парламента, подозреваемого в связях с российской разведкой. Об этом сообщает Politico.

«По словам чиновников, депутат не был арестован и ему не были предъявлены обвинения, поскольку он не совершил никакого преступления, налаживая отношения с агентами Кремля, действующими из российского посольства в Дублине», — утверждается в публикации.

В материале также приводятся слова премьер-министра Ирландии Саймона Харриса, заявившего, что наличие якобы связанного с российской разведкой депутата в парламенте страны «не должно быть сюрпризом».

Источники издания сообщили, что депутат якобы был завербован в 2019 году одним из российских дипломатов, который был позже выслан из страны. При этом чиновники заявили, что имя подозреваемого не должно быть обнародовано.

В марте 2022 года власти Ирландии выслали из страны четверых сотрудников российского посольства.