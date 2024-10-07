В России установилась зимняя погода

Вильфанд заявил, что зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России

Зимняя погода установилась уже на 40-45 процентах территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ко второй половине недели будет в снегу вся Якутия, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края. Кроме того, около 70 процентов Сибирского федерального округа тоже будет в снегу за исключением самых юго-западных районов.

Также снегом покроется северная половина Уральского федерального округа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В европейской части России ожидается, что к концу недели большая часть Архангельской области, а также Кольский полуостров будут в снегу.

Ранее метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег в Москве и Подмосковье ожидается в середине октября.