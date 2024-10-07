Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:19, 7 октября 2024Россия

В России установилась зимняя погода

Вильфанд заявил, что зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России

Фото: Pixabay

Зимняя погода установилась уже на 40-45 процентах территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ко второй половине недели будет в снегу вся Якутия, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края. Кроме того, около 70 процентов Сибирского федерального округа тоже будет в снегу за исключением самых юго-западных районов.

Также снегом покроется северная половина Уральского федерального округа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В европейской части России ожидается, что к концу недели большая часть Архангельской области, а также Кольский полуостров будут в снегу.

Ранее метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег в Москве и Подмосковье ожидается в середине октября.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Специалист мировой величины». Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

      ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморье

      Назван вероятный преемник Антонова в качестве посла РФ в США

      Армия Израиля сообщила об ударе по больнице с центрами ХАМАС

      В Антарктике увеличился растительный покров

      Дипломат напомнила предупреждения России о действиях НАТО

      В России установилась зимняя погода

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном платье

      В России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам

      Дипломат заявила о подготовке НАТО к вооруженному столкновению с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше