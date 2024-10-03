Москвичам назвали дату первого снега

Метеоролог Позднякова: первый снег выпадет в Москве в середине октября

Первый снег в Москве и Подмосковье ожидается в середине октября. Об этом жителям столичного региона рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает канал «360».

В грядущие выходные в Москве и области похолодает, однако снега и серьезных заморозков пока не будет. В субботу температура воздуха понизится до 14-16 градусов тепла, а в воскресенье — до 11-16 градусов тепла. При этом показатели все еще будут выше климатической нормы примерно на два градуса.

Позднякова добавила, что в 20-х числах октября в столицу придут первые заморозки. В эти дни температура опустится ниже нуля и пойдет дождь с мокрым снегом. Однако снежного покрова не будет.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что для ряда российских регионов октябрь окажется аномально теплым. В остальных частях страны погода не выйдет за рамки климатической нормы.