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12:13, 7 октября 2024Россия

В российском городе перевернулся автобус с пассажирами внутри

В Уссурийске перевернулся автобус с пассажирами

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Уссурийске после столкновения с кроссовером Honda CR-V перевернулся автобус с пассажирами внутри. Об этом сообщает Amur Mash в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной.

Как сообщил канал, в аварии в российском городе пострадали четыре человека — три пассажира автобуса и один пассажир кроссовера. Их доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Иркутске перевернулся автобус с пассажирами. Сообщалось, что водитель почувствовал себя плохо. В салоне находились два пассажира — один из них схватил руль, когда понял, что транспорт падает на бок, но удержать автобус не смог.

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      Елена Торубарова
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