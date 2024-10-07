В российском городе перевернулся автобус с пассажирами внутри

В Уссурийске перевернулся автобус с пассажирами

В Уссурийске после столкновения с кроссовером Honda CR-V перевернулся автобус с пассажирами внутри. Об этом сообщает Amur Mash в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной.

Как сообщил канал, в аварии в российском городе пострадали четыре человека — три пассажира автобуса и один пассажир кроссовера. Их доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Иркутске перевернулся автобус с пассажирами. Сообщалось, что водитель почувствовал себя плохо. В салоне находились два пассажира — один из них схватил руль, когда понял, что транспорт падает на бок, но удержать автобус не смог.

