Риттер: Зеленский в тяжелом положении, но Запад не дает обещанной помощи

Экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится с тяжелом положении, но западные союзники не дают ему обещанной помощи.

«Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию эксперт.

По словам Риттера, украинский лидер готов к отчаянным шагам, чтобы показать миру контроль над происходящим, для этого он представил свой план, который «попросту называется "Украина победит"». Однако для победы требуется определенная помощь Запада, которая по-прежнему остается лишь обещаниями.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис раскрыл план Зеленского на случай поражения. По его мнению, политик собирается сбежать на Запад.

