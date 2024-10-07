Владимир Путин отмечает 72-летие. В итальянских городах появились баннеры и листовки с поздравлениями российскому лидеру

В итальянском Турине появился баннер с поздравлением в честь дня рождения Путина

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 72-й день рождения. Ожидается, что политик проведет этот день в рабочей обстановке.

Российского лидера одним из первых поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе.

Накануне стало известно, что в честь праздника в нескольких итальянских городах появились баннеры и листовки с поздравлениями Владимиру Путину.

В итальянском Турине появился баннер с поздравительным посланием

В итальянском Турине появился баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения.

Авторы инициативы сообщили, что баннер повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. «Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане» , — заявили накануне в ассоциации «Перспектива».

На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

Листовки с портретом Путина и надписью с поздравлением расклеили в Генуе

Листовки с портретом президента России Владимира Путина и надписью с поздравлением его с днем рождения на русском и итальянском языках расклеили в городе Генуя. Об этом сообщил основатель Telegram-канала «Донбасс Италия», журналист Винченцо Лоруссо.

Инициатива разместить в итальянской Генуе листовки с надписью «С днем рождения, президент» принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и Лоруссо. По его словам, в Генуе расклеено около сотни таких листовок.

В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев Винченцо Лоруссо журналист

В сентябре в нескольких итальянских городах, включая Рим, Парму, Верону, Модену и Пизу, появились рекламные щиты с призывами к миру и пророссийскими лозунгами. В частности, появилась надпись: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну». Также был размещен плакат с пожатием рук, окрашенных в цвета российского и итальянского флагов с лозунгом: «Россия нам не враг».

Путин встретит день рождения в рабочей обстановке

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения Путин будет работать. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет». Он рассказал, что в первой половине дня у Путина пройдут закрытые рабочие встречи. Вечером президент также встретится с главами стран СНГ.

Это не первый день рождения, который Путин проводит в рабочем режиме. В 2020 году в первой половине дня он совершил более десяти международных разговоров и работал над внутренней повесткой государства, во второй половине дня президент находился с родными и близкими.

В 2023 году Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. В тот же день он принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, гости которой — лидеры этих стран Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев — остались на обед.

