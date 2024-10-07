Власти Грузии назвали рабством критику предвыборных роликов с Украиной

Каладзе: критика предвыборных роликов с Украиной является рабством

Критика предвыборных роликов правящей партии Грузии с изображением городов Украины является «рабством». Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет издание Formula.

По словам градоначальника, оппозиционным СМИ Грузии для конструктивной критики баннеров с изображением городов Украины во время конфликта необходимы более весомые аргументы. «Во время предвыборной кампании [к парламентским выборам] конкретному видеоклипу, который не пускают на телевидение, нужна основа, конкретные аргументы, а не заявление "Ух, что плохо, мне это не нравится". Это правильное отношение?», — заявил Каладзе.

Ряд оппозиционных СМИ Грузии выступили против публикации роликов правящей партии «Грузинская мечта», где показываются города Украины во время конфликта и грузинская столица Тбилиси в настоящее время. Баннеры сопровождаются подписью «Выбери мир».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на новые предвыборные баннеры «Грузинской мечты». «Я никогда не видела ничего более позорного, более оскорбительного для нашей культуры. Как жаль, что вы предлагаете своему народу плакат, созданный в кузнице КГБ. К черту!» — написала в блоге политик.