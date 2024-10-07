Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:26, 7 октября 2024Бывший СССР

Власти Грузии назвали рабством критику предвыборных роликов с Украиной

Каладзе: критика предвыборных роликов с Украиной является рабством

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Критика предвыборных роликов правящей партии Грузии с изображением городов Украины является «рабством». Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет издание Formula.

По словам градоначальника, оппозиционным СМИ Грузии для конструктивной критики баннеров с изображением городов Украины во время конфликта необходимы более весомые аргументы. «Во время предвыборной кампании [к парламентским выборам] конкретному видеоклипу, который не пускают на телевидение, нужна основа, конкретные аргументы, а не заявление "Ух, что плохо, мне это не нравится". Это правильное отношение?», — заявил Каладзе.

Ряд оппозиционных СМИ Грузии выступили против публикации роликов правящей партии «Грузинская мечта», где показываются города Украины во время конфликта и грузинская столица Тбилиси в настоящее время. Баннеры сопровождаются подписью «Выбери мир».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на новые предвыборные баннеры «Грузинской мечты». «Я никогда не видела ничего более позорного, более оскорбительного для нашей культуры. Как жаль, что вы предлагаете своему народу плакат, созданный в кузнице КГБ. К черту!» — написала в блоге политик.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Сразу несколько концертов Мацуева отменили в российском городе

      Российских губернаторов призвали экономить и не тратиться на мегастройки

      Минобороны показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области

      В США рассказали о завершении «эпохи F-16»

      Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

      Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть со сборной России

      Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за рассказа гостя

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Энн Хэтэуэй снова сыграет в «Дневниках принцессы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше