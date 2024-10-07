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21:54, 7 октября 2024Мир

Зеленского предупредили о риске стать объектом ненависти Трампа

NZZ: Зеленский рискует стать излюбленным объектом ненависти Дональда Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Владимир Зеленский может стать излюбленным объектом ненависти кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. С соответствующим предупреждением выступило немецкое издание Neue Zurcher Zeitung.

Утверждается, что республиканец в своей предвыборной кампании продвигает нарратив об эксплуатации Вашингтона другими государствами, и президент Украины рискует стать объектом критики Трампа, поскольку Киев вписывается в данную парадигму.

«Украина вписывается в знакомый нарратив Трампа, в котором далекие страны Европы и Азии умело эксплуатируют США, позволяя им финансировать свою военную защиту, не предоставляя взамен достаточной компенсации», — пишет газета.

Ранее российский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским всячески демонстрировал позицию собеседника как просителя. Он напомнил, что Трамп особо подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, на что Зеленский смог лишь отшутиться.

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      Артём Верейкин
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