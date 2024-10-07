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14:27, 7 октября 2024Культура

Звезда «Папиных дочек» спровоцировала слухи о беременности

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выложила фото с округлившимся животом
Дарья Мельникова

Дарья Мельникова. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Актриса Дарья Мельникова, известная по ролям в «Папиных дочках» и «Короле и Шуте», опубликовала фото с округлившимся животом, спровоцировав слухи о своей беременности. Снимок она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кадр, предположительно, был сделан на съемках одного из новых проектов, в которых участвует Дарья.

«Никогда не знаешь, кино это или нет», — подписала пост Мельникова.

Однако фанаты актрисы все равно посчитали, что это может быть намеком на беременность, просто скрытым за шуткой.

Ранее стало известно, что актриса тайно вышла замуж и родила ребенка.

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      Андрей Шеньшаков
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