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02:52, 8 октября 2024Мир

«Чтобы они поняли». Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю из-за призывов разрешить Киеву бить по России

Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает портал Hlavný Denník.

Он отметил, что некоторые члены Европарламента (ЕП) «с легкостью весеннего ветерка» говорят о ракетах средней и большой дальности. Он высказал мнение, что такими заявлениями чиновники «просто продолжают поощрять войну».

Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят

Роберт Фицопремьер-министр Словакии

Фицо выразил сожаления в связи с тем, что «в Европе сложилась такая порочная мода», в соответствии с которой разжигающие войну решения вызывают лишь аплодисменты и одобрительные возгласы, вместо того, чтобы «прекратить бряцание оружием». Премьер-министр Словакии также пообещал, что выступит с данным посланием на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз разрешить Украине бить по России

19 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам-участникам Европейского союза (ЕС) снять с Украины ограничения по ударам вглубь территории России с помощью поставленного западного оружия. За документ проголосовали 425 депутатов, против — 131, еще 63 европарламентариев воздержались.

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Кроме того, депутаты также призвали президента США Джо Байдена и других союзников Вашингтона снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для ударов по территории России. «Мы снова и снова убеждаемся, что только твердые и решительные действия могут отбросить российские силы и приблизить завершение этого конфликта. В моменты кризиса Соединенные Штаты всегда поддерживали Европу, и мы просим о такой же солидарности сейчас», — сказано в письме к американскому президенту.

Главный дипломат ЕС заявил о необходимости разрешить ВСУ бить по российским аэропортам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западным союзникам Киева следует разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России. «Я также подчеркнул свой призыв: нужно позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия» — написал он.

Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!

Жозеп Боррельверховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные заявления Борреля об ударах по российским аэропортам говорят о бесславном конце его карьеры. Она назвала его вдохновителем по антироссийской деятельности и отметила, что Боррель «давно перешел всевозможные границы как дипломат и политик».

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      Марина Совина
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