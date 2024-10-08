Единственный выживший в Непале россиянин рассказал о своем спасении

Единственный выживший в Непале россиянин посчитал восхождение небезопасным

Единственный выживший во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале россиянин, Валерий Шамало, рассказал о своем спасении. Его слова приводит Ruptly.

Альпинист признался, что он сошел с маршрута, так как посчитал план восхождения небезопасным. По его словам, другие участники группы отнеслись к его решению с пониманием. «Я им тоже сказал: если почувствуете что-то неладное, тяжело — возвращайтесь», — добавил он.

Шамало также отметил, что, вернувшись в штурмовой лагерь, он решил ждать там своих товарищей и регулярно связывался с ними. Ночью 6 октября они перестали ему отвечать. Мужчина добавил, что может только догадываться о причинах трагедии — наиболее вероятно, по его мнению, на склоне произошел срыв.

Ранее Шамало эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров. Сейчас он находится в больнице в столице Непала Катманду в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.