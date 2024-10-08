Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:54, 8 октября 2024Путешествия

Единственный выживший в Непале россиянин рассказал о своем спасении

Единственный выживший в Непале россиянин посчитал восхождение небезопасным

Единственный выживший во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале россиянин, Валерий Шамало, рассказал о своем спасении. Его слова приводит Ruptly.

Альпинист признался, что он сошел с маршрута, так как посчитал план восхождения небезопасным. По его словам, другие участники группы отнеслись к его решению с пониманием. «Я им тоже сказал: если почувствуете что-то неладное, тяжело — возвращайтесь», — добавил он.

Шамало также отметил, что, вернувшись в штурмовой лагерь, он решил ждать там своих товарищей и регулярно связывался с ними. Ночью 6 октября они перестали ему отвечать. Мужчина добавил, что может только догадываться о причинах трагедии — наиболее вероятно, по его мнению, на склоне произошел срыв.

Ранее Шамало эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров. Сейчас он находится в больнице в столице Непала Катманду в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

      Выжившие в Непале россияне рассказали о своем маршруте

      Жена скандального хирурга Хайдарова показала фото после пластики с фразой «выгляжу не але»

      В Германии высказались о соглашении «Минск-3» по Украине

      Украинские военные смогут сами определять получателя выплат в случае пропажи без вести

      В ДНР рассказали о создании клещей для ВСУ в Кураховке и Селидово

      В Грузии обвинили посла ЕС во вмешательстве в выборы

      Бывшего кадровика Минобороны России оставили в СИЗО до 12 января

      Сборная России нашла соперника для товарищеского матча

      Испытания нового российского беспилотника попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше