Раскрыты подробности о единственном выжившем во время восхождения в Непале россиянине

Выжившего во время восхождения в Непале россиянина эвакуировали с 6 тысяч метров

Единственного выжившего во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале россиянина эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров в больницу Катманду. Подробности о мужчине раскрыл РИА Новости представитель федерации альпинизма Ленинградской области.

Уточняется, что спортсмен международного класса Валерий Шамало, который отправился покорять вершину вместе с товарищами, из-за плохого самочувствия отказался от этой идеи и спустился в штурмовой лагерь на высоте 7,4 тысячи метров. Именно он был на связи с группой, а когда альпинисты пропали, сообщил об этом в базовый лагерь.