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14:02, 8 октября 2024Путешествия

Тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти. Вертолетная компания запросила гигантскую сумму

Mash: тела упавших с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти

Фото: Gelje Sherpa / Reuters

Тела пятерых российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, до сих пор не подняли из пропасти. Вертолет не может приземлиться в горной местности, поэтому спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.

Telegram-канал Mash пишет, что россияне Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой начали спортивное восхождение без использования кислорода 1 сентября. Завершиться оно должно было 5 октября. «Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме. За это каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Вертолетная компания запросила за подъем тел гигантскую сумму

Вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев в разговоре с РИА Новости рассказал, что альпинисты, чьи товарищи погибли при восхождении на гору, открыли сбор средств для вывоза тел, поскольку вертолетная компания запросила гигантскую сумму.

В результате облета вертолета были сделаны фотографии с местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыпет лавинами. У нас телефоны разрываются. Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму

Дмитрий Чернышеввице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области

Он уточнил, что тела лежат на высоте около шести тысяч метров. В группе находились два альпиниста из Архангельской области Дмитрий Шпилевой (президент региональной федерации) и Михаил Носенко.

Фото: Nawang Sherpa / Bogati / Globallookpress.com

Связь с альпинистами была потеряна рано утром 6 октября

Организатор экспедиции управляющий директор компании I AM Trekking & Expedition Пемба Джангба Шерпа рассказал, что связь с группой была прервана примерно в 6:00 утра 6 октября, когда альпинисты вышли на штурм из высотного лагеря.

Единственный выживший из группы в Непале альпинист Валерий Шамало заявил «Газете.Ru», что предлагал товарищам развернуться из-за погодных условий. «Днем в эти дни светило солнышко, был почти штиль, достаточно тепло. Но ночью все совершенно по-другому: возникает откуда-то порывистый сильный ветер, несет пургу. К тому же склон этот очень непростой: там плохой снег, на нем трудно задержаться, если срываешься», — объяснил он.

Однако напарники Шамало сказали, что попробуют, а если будет плохо — развернутся. В результате он оказался единственным, кто остался в лагере.

Я думаю, что причиной мог быть срыв на склоне со слабой возможностью задержаться. Поскольку они были связаны все одной веревкой, наверное, кто-нибудь один сорвался, остальные не смогли его задержать из-за того, что снег недостаточно плотный снаружи

Валерий Шамалоальпинист

Он добавил, что сейчас находится в госпитале, но чувствует себя отлично.

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      Варвара Кошечкина
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