Сорвавшиеся с горы в Непале россияне поднимались без кислорода

Сорвавшиеся с горы в Непале россияне поднимались на восьмитысячник без кислорода

Российские альпинисты, которые сорвались с горы Дхаулагири в Непале, поднимались на восьмитысячник без кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации говорится, что 6 октября группа, в которую входили Дмитрий Шпилевой, возглавлявший федерацию с 2015 года, и Михаил Носенко, который был старшим тренером по альпинизму, в последний раз вышла на связь. Утром 8 октября стало известно, что все пять альпинистов не выжили.

Организация начала сбор средств на то, чтобы забрать тела россиян. Из-за ухудшения погодных условий на эту операцию есть всего два дня. «Нам нужно за эти два дня найти очень большую сумму денег для эвакуации! Потом погода испортится, и эвакуация тел будет невозможной!» — пояснили в федерации.

Ранее сообщалось, что тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Из-за того, что вертолет не смог приземлиться в горной местности, спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.