Появились подробности о телах сорвавшихся с горы в Непале россиянах

Mash: тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти

Тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале пяти россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Подробности о ситуации появились в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что вертолет не может приземлиться в горной местности, поэтому спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.

По данным источника, россияне начали спортивное восхождение без использования кислорода еще 1 сентября. Завершиться оно должно было 5 октября.

«Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме, — говорится в сообщении. — За это каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8 тысячи долларов».

Инструкторами были мастер международного класса Александр Д., а также кандидат в мастера спорта Валерий Ш. Последний оказался единственным выжившим в группе. Во время восхождения он почувствовал недомогание и вернулся в лагерь.

Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.