Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:41, 8 октября 2024Путешествия

Появились подробности о телах сорвавшихся с горы в Непале россиянах

Mash: тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти

Фото: dreamtours / Globallookpress.com

Тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале пяти россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Подробности о ситуации появились в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что вертолет не может приземлиться в горной местности, поэтому спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.

Материалы по теме:
Мертвый сезон Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Мертвый сезонДесятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
10 июня 2019
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже» Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
9 октября 2019

По данным источника, россияне начали спортивное восхождение без использования кислорода еще 1 сентября. Завершиться оно должно было 5 октября.

«Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме, — говорится в сообщении. — За это каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8 тысячи долларов».

Инструкторами были мастер международного класса Александр Д., а также кандидат в мастера спорта Валерий Ш. Последний оказался единственным выжившим в группе. Во время восхождения он почувствовал недомогание и вернулся в лагерь.

Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Алеся Кафельникова показала фигуру в прозрачном платье

      Второе дело возбудили после массового ДТП с тремя жертвами на трассе «Крым»

      Блогеру Портнягину смягчили меру пресечения до запрета определенных действий

      Названо имя самой богатой женщины-музыканта в мире

      МИД назвал число пострадавших из-за ВСУ жителей Курской области

      90-летний россиянин выпал из окна больницы

      На Украине сообщили о потере Стельмаховки и Желанного Первого

      В Москве машина рухнула в реку с набережной и попала на видео

      Появились подробности о телах сорвавшихся с горы в Непале россиянах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше