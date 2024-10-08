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13:04, 8 октября 2024Путешествия

Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

Альпинисты в Непале начали сбор денег для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Российские альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел товарищей, которые сорвались с горы Дхаулагири. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.

Собеседник агентства рассказал, что он поддерживает контакт с альпинистами, которые остались в базовом лагере. По его словам, с вертолета были сделаны фотографии места, где находятся тела. Чернышев подчеркнул, что их надо забрать как можно скорее, иначе их засыпет лавинами.

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«Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму», — пояснил он, добавив, что тела лежат на высоте около шести тысяч метров.

Ранее стало известно, что тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале пяти россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Из-за того, что вертолет не смог приземлиться в горной местности, спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.

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      Алина Черненко
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