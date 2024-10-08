Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

Альпинисты в Непале начали сбор денег для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

Российские альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел товарищей, которые сорвались с горы Дхаулагири. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.

Собеседник агентства рассказал, что он поддерживает контакт с альпинистами, которые остались в базовом лагере. По его словам, с вертолета были сделаны фотографии места, где находятся тела. Чернышев подчеркнул, что их надо забрать как можно скорее, иначе их засыпет лавинами.

«Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму», — пояснил он, добавив, что тела лежат на высоте около шести тысяч метров.

Ранее стало известно, что тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале пяти россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Из-за того, что вертолет не смог приземлиться в горной местности, спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.

