На Северном Кавказе за год задержали 200 причастных к террористической деятельности

Бортников: за 2024 год на Северном Кавказе задержали 200 причастных к терроризму

В 2024 год на Северном Кавказе задержали более 200 лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора ФСБ России и председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова.

Всего за 2024 год НАК раскрыл пять террористических ячеек на Северном Кавказе. Кроме того, с января по сентябрь нынешнего года в данном регионе произошло 6 терактов, 23 удалось предотвратить.

Ранее Бортников заявил, что международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Распространение радикальных идей осуществляется с использованием интернет-сервисов и мессенджеров.