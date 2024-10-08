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13:32, 8 октября 2024Забота о себе

Повышенную потливость назвали симптомом опасных заболеваний

Терапевт Кэннон: повышенная потливость может указывать на рак крови и розацеа

Фото: Shutterstock / Fotodom

Повышенная потливость может быть симптомом ряда опасных заболеваний, в том числе и рака крови, предупредила британский врач-терапевт Элли Кэннон. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Врач отметила, что сильная потливость часто возникает у женщин в период менопаузы. Так называемые приливы жара спровоцированы снижением уровня эстрогена, объяснила она. Кроме того, некоторые люди начинают сильно потеть при употреблении алкоголя, содержащих кофеин напитков и определенных продуктов питания. Во всех же остальных случаях, по словам терапевта, внезапно усилившееся потоотделение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

В редких случаях, по словам Кэннон, повышенная потливость может указывать на некоторые виды рака крови, которые чаще всего развиваются у людей старше 80 лет. Еще одной из потенциальных причин этой проблемы врач назвала розацеа — хроническое кожное заболевание, сопровождающееся стойким расширением капилляров и образованием красноватой сыпи на коже.

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Также, как отметила терапевт, сильная потливость может появиться из-за заболеваний щитовидной железы. При этом обычно развитие этой патологии, помимо потливости, сопровождается такими симптомами, как увеличение веса, депрессия, мышечные боли, хроническая усталость и апатия, добавила Кэннон.

Ранее профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов предупредил о нетипичных признаках инфаркта. Первым неочевидным признаком он назвал боль в животе. Мамедов уточнил, что обычно сильный дискомфорт возникает в верхней части живота, он постепенно нарастает и сопровождается потливостью, одышкой.

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      Наталья Обрядина
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