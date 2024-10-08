Приложения «Лаборатории Касперского» пропали из Google Play

Приложения «Лаборатории Касперского» удалены из магазина Google Play

Приложения компании «Лаборатория Касперского» пропали из магазина приложений Google Play. Об этом сообщает компания сообщила на своем сайте.

«По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play», — говорится в сообщении.

Представители компании предположили, что это решение корпорации основывалось на запрете властей США распространять и продавать продукты «Лаборатории Касперского». По мнению компании, действия Google избыточны, так как этот запрет не распространяется за территорией Соединенных Штатов. В компании также добавили, что обсуждают ситуацию с «вовлеченными сторонами».

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что их продукты можно скачать в онлайн-магазинах Galaxy Store от Samsung, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps и RuStore.

Ранее стало известно, что из Google Play пропало приложение «Авито». В компании добавили, что в других онлайн-магазинах, таких, как Huawei AppGallery, Xiaomi Market и других приложение все еще доступно.