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10:05, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Приложение «Авито» пропало из Google Play

Компания «Авито» сообщила, что ее приложение пропало из магазина Google Play

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений Google Play. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», — заявили в компании.

Представители также подчеркнули, что для тех пользователей, у которых приложение уже установлено, может стать недоступной функция пуш-уведомлений. В этом случае компания призвала следить за сообщениями в электронной почте и внутри самого приложения.

Также «Авито» напомнила, что приложение сервиса можно скачать в других магазинах, таких как Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store и Rustore. Помимо этого, пользователи могут обратиться к мобильной версии сайта по адресу avito.ru, добавили представители компании.

В июле сообщалось, что приложение «Авито» пропало из магазина приложений App Store. В компании подчеркнули, что причины удаления сервиса ей неизвестны.

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