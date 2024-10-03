Приложение «Авито» пропало из Google Play

Компания «Авито» сообщила, что ее приложение пропало из магазина Google Play

Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений Google Play. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», — заявили в компании.

Представители также подчеркнули, что для тех пользователей, у которых приложение уже установлено, может стать недоступной функция пуш-уведомлений. В этом случае компания призвала следить за сообщениями в электронной почте и внутри самого приложения.

Также «Авито» напомнила, что приложение сервиса можно скачать в других магазинах, таких как Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store и Rustore. Помимо этого, пользователи могут обратиться к мобильной версии сайта по адресу avito.ru, добавили представители компании.

В июле сообщалось, что приложение «Авито» пропало из магазина приложений App Store. В компании подчеркнули, что причины удаления сервиса ей неизвестны.