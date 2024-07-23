Из App Store пропало приложение «Авито»

Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито»

Из магазина приложений AppStore по неизвестным причинам пропало приложение «Авито». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«К сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore», — говорится в сообщении. В компании отметили, что причины удаления сервиса из магазина приложений выясняются.

В «Авито» рекомендовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». «Те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта», — заключили в компании.

В июне стало известно, что приложение Rutube также временно заблокировали в AppStore. Уточнялось, что компания работала над решением вопроса о блокировке сервиса в магазине приложений. До этого сообщалось, что приложение Rutube пропало из App Store. При этом в GooglePlay оно оставалось доступным.