В Европарламенте призвали объявить Израиль террористическим государством

Euractiv: депутат ЕП призвал объявить Израиль террористическим государством

Депутат Европарламента (ЕП) от крайне правой партии «Польская конфедерация» Гжегож Браун призвал объявить Израиль террористическим государством. Об этом сообщает Euractiv.

«Израиль должен быть объявлен и считаться террористическим государством. Господин [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его мясники являются крупнейшей и самой преступной террористической организацией», — заявил он.

По его словам, таким образом удастся урегулировать конфликт в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль долгое время оккупирует Газу, а его официальные лица называют палестинцев животными и нелюдьми. Депутат подчеркнул, что такие высказывания сравнимы с риторикой офицеров СС и лидеров Третьего рейха.

Как уточняет издание, в прошлом году, будучи депутатом парламента Польши, он потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре польского парламента в знак протеста против празднования еврейских праздников.

Ранее глава политбюро радикальной палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после долгого молчания. Отмечается, что Синвар не изменил свою позицию в вопросе сделки об израильских заложниках.