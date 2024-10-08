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12:12, 8 октября 2024Мир

В Европарламенте призвали объявить Израиль террористическим государством

Euractiv: депутат ЕП призвал объявить Израиль террористическим государством

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от крайне правой партии «Польская конфедерация» Гжегож Браун призвал объявить Израиль террористическим государством. Об этом сообщает Euractiv.

«Израиль должен быть объявлен и считаться террористическим государством. Господин [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его мясники являются крупнейшей и самой преступной террористической организацией», — заявил он.

По его словам, таким образом удастся урегулировать конфликт в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль долгое время оккупирует Газу, а его официальные лица называют палестинцев животными и нелюдьми. Депутат подчеркнул, что такие высказывания сравнимы с риторикой офицеров СС и лидеров Третьего рейха.

Как уточняет издание, в прошлом году, будучи депутатом парламента Польши, он потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре польского парламента в знак протеста против празднования еврейских праздников.

Ранее глава политбюро радикальной палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после долгого молчания. Отмечается, что Синвар не изменил свою позицию в вопросе сделки об израильских заложниках.

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      Виктория Кондратьева
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