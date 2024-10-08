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11:04, 8 октября 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

Терехов: в Харькове зафиксировали прилет ракеты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области на востоке Украины прогремел взрыв. Информацию о нем подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет», — написал Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что взрыв был зафиксирован в Индустриальном районе Харькова. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе в это время не объявлялась.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области Украины. Они раздались 8 октября около 8 часов утра.

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      Екатерина Грищенко
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