Telegraf: взрывы прогремели в Киевской области

Взрывы прогремели в Киевской области, сообщает украинское издание Telegraf в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 8:17 8 октября. Взрывы прогремели на фоне объявленной в Киеве и области воздушной тревоги.

Подробностей о месте взрыва и последствиях не сообщается. Киевская областная военная администрация сообщала только о работе ПВО на фоне воздушной тревоги.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил (ВС) России по портам в Одессе и Ильичевске. Подпольщик уточнил, что удары были нанесены в момент разгрузки.