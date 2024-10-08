В Иране призвали пересмотреть запрещающую ядерное оружие оборонную доктрину

Иранский депутат Амири призвал пересмотреть запрещающую ядерное оружие доктрину

Депутат парламента Ирана Хасанали Эхлаки Амири призвал пересмотреть оборонную доктрину, запрещающую ядерное оружие. Об этом сообщает агентство ISNA.

«В это время, когда коррумпированный и узурпаторский сионистский режим разорвал путы человечности, и никто из международных организаций и стран в Европе и Америке не может контролировать эту собаку, я прошу Высший совет национальной безопасности включить в повестку дня обсуждение пересмотра оборонной доктрины Исламской Республики как можно скорее», — сказал он.

После утверждения со стороны Высшего совета национальной безопасности страны обновленная доктрина должна быть представлена на рассмотрение верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, подчеркнул иранский депутат.

Ранее командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по обеспечению безопасности ядерных объектов Ахмед Хакталяб заявил, что Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля.