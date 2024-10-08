В ЛНР сообщил о продвижении ВС России в районе Кременной

Экс-полковник НМ ЛНР Марочко: ВС России развивают успех в районе Кременной

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной и развивают успех, наступая юго-западнее населенного пункта. О продвижении Российской армии сообщил в Telegram полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВСУ и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что Вооруженные силы (ВС) России приступили к штурму сел Серебрянка и Григоровка.

Ранее Марочко также рассказал о продвижении российских войск на северском направлении. По его словам, ВС РФ ведут интенсивные бои, продвигаясь к населенному пункту Звановка.