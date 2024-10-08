В Ставрополье военный блогер оказал сопротивление при задержании

Глава Ставрополья Владимиров: блогер Гузенко оказал сопротивление при задержании

Военный блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый оказал сопротивление при задержании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«На прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление. Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали», — рассказал глава региона.

Владимиров подчеркнул, что блогер находился в федеральном розыске на протяжении двух лет, а затем «надевает балаклаву и идет на наш праздник». Губернатор отметил, что полицейские не имели права не отреагировать на это.

Ранее блогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый арестовали на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.