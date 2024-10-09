Четырехлетняя россиянка сгорела заживо на глазах у матери после дня рождения

В Ленинградской области четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у матери

В поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у матери. Об этом сообщается в Telegram петербургского канала 78.

По информации издания, россиянка приехала с сестрой и дочерью на дачу сразу после дня рождения ребенка. Женщина уложила ребенка спать в пристройке и для обогрева помещения включила теплопушку. Через некоторое время она почувствовала запах гари — оказалось, что обогреватель начал искрить из-за замыкания, и помещение загорелось.

Россиянка попыталась спасти дочь, но огонь в пристройке был уже слишком сильным, и даже помощь сестры не дала результата. Когда пожарные ликвидировали возгорание, ребенок уже не подавал признаков жизни.

Днем ранее сообщалось, что в Чебаркульском районе Челябинской области двое мужчин на Mercedes заживо сгорели в аварии.