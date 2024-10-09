ФСБ выявила ячейку нежелательной в России организации

В Саратовской области ФСБ выявила ячейку общественного движения «Аллатра»

В Саратовской области ФСБ выявила ячейку международного общественного движения «Аллатра», признанного нежелательным на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, во время обысков в местах сбора и жительства лидеров и активных участников ячейки изъяли печатные агитационные материалы с символикой организации и литературу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России.

Возбуждено дело по части 3 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Деятельность международного общественного движения «Аллатра» была признана нежелательной на территории России в августе 2023 года. «С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации», — заявили тогда в Генпрокуратуре.