Иран пригрозил Израилю силовым ответом в случае удара

Посол Хабиболлазаде: Иран готов к силовому ответу в случае удара Израиля

Иран готов к силовому ответу в случае удара Израиля в ответ на ракетный обстрел, произошедший 1 октября. Об этом заявил посол Ирана в Турции Хасан Хабиболлазаде, передает газета Sabah.

«С этого момента эра, когда одна сторона [Иран] придерживалась принципов здравого смысла, закончилась. Если сионистский режим нападет на Иран, он получит жесткий силовой ответ. Иран не та страна, которая хочет распространения войны. Мы хотим прекращения огня в Ливане и Палестине, но при условии, что права этих стран и населения будут защищены», — рассказал дипломат.

Хабиболлазаде также призвал третьи страны не участвовать в совместных с Израилем ударах по Ирану. По его словам, в противном случае Тегеран готов будет и им дать силовой отпор.

Ранее депутат парламента Ирана Хасанали Эхлаки Амири призвал пересмотреть оборонную доктрину, запрещающую ядерное оружие. Он подчеркнул, что после утверждения со стороны Высшего совета национальной безопасности страны обновленная доктрина должна быть представлена на рассмотрение верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.